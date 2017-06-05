Бутусов подумывает о покупке жилья возле моря в Крыму

Лидер
— У меня есть представления, как бы я хотел завершить свой бурный век, и мне кажется, что было бы прекрасно жить в тихом местечке у моря, в районе, где растут кедры или крымские сосны, — отметил
Вячеслав Бутусов рассказал, что с Крымом у него связаны очень хорошие воспоминания и эта мечта вполне может осуществиться. В солнечный полуостров он влюбился с детства. До их пор помнит, как приезжал сюда с родителями. Любимым занятием, как и у всех мальчишек, было «ловить крабов и собирать жуков».
Напомним, Вячеслав Бутусов выступал 4 июня на концерте, посвященном 233-летию Симферополя.
Свой первый концерт в Крыму