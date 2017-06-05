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17:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Бутусов подумывает о покупке жилья возле моря в Крыму

Рок-музыкант признался, что мог бы провести старость на полуострове.

Лидер рок-групп Nautilus Pompilus и Ю-Питер Вячеслав Бутусов признался, что в старости хотел бы жить где-нибудь у моря в Крыму.

— У меня есть представления, как бы я хотел завершить свой бурный век, и мне кажется, что было бы прекрасно жить в тихом местечке у моря, в районе, где растут кедры или крымские сосны, — отметил рок-музыкант.

Вячеслав Бутусов рассказал, что с Крымом у него связаны очень хорошие воспоминания и эта мечта вполне может осуществиться. В солнечный полуостров он влюбился с детства. До их пор помнит, как приезжал сюда с родителями. Любимым занятием, как и у всех мальчишек, было «ловить крабов и собирать жуков».

Напомним, Вячеслав Бутусов выступал 4 июня на концерте, посвященном 233-летию Симферополя.

Свой первый концерт в Крыму рок-музыкант дал 30 лет назад и с тех пор не перестает выступать на полуострове, даже не смотря на то, что попал в «черный список» скандального украинского сайта «Миротворец».

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