Бутусов подумывает о покупке жилья возле моря в Крыму

Лидер рок-групп Nautilus Pompilus и Ю-Питер Вячеслав Бутусов признался, что в старости хотел бы жить где-нибудь у моря в Крыму.

— У меня есть представления, как бы я хотел завершить свой бурный век, и мне кажется, что было бы прекрасно жить в тихом местечке у моря, в районе, где растут кедры или крымские сосны, — отметил рок-музыкант.

Вячеслав Бутусов рассказал, что с Крымом у него связаны очень хорошие воспоминания и эта мечта вполне может осуществиться. В солнечный полуостров он влюбился с детства. До их пор помнит, как приезжал сюда с родителями. Любимым занятием, как и у всех мальчишек, было «ловить крабов и собирать жуков».

Напомним, Вячеслав Бутусов выступал 4 июня на концерте, посвященном 233-летию Симферополя.