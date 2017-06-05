Самострой на проспекте Просвещения отправится под снос

Как сообщила 5 июня пресс-служба Госстройнадзора, арбитраж признал законным иск ведомства о демонтаже незаконной пристройки к объекту розничной торговли под номером 8 корпус 4, литера А. Земельный участок находился в аренде. Владелец участка, ООО «МосАгроФинанс» и ответчик, ООО «Промтекстиль», на заседание суда не явились.

Иск подготовили на основании обращений граждан, говорят в Госстройнадзоре. Предварительно прошли проверки, в результате которых нарушителя, ООО «Промтекстиль», привлекли к административной ответственности за строительство без разрешения. Однако предписание надзорного органа о прекращении стройки компания не выполнила, в связи с чем чиновники обратились в суд с иском о сносе.

Таким образом, петербургский электронный сервис «Осторожно, самострой!», где собрана информация о незаконных постройках, пополнился еще одним объектом. Всего в этом реестре насчитывается 72 адреса.

Ранее, в мае, было выполнено решение суда о сносе дома на улице Войкова, 52, в Петергофе. В том же месяце пять объектов самовольного строительства из названного выше перечня были демонтированы владельцами добровольно.