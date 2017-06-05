Сотрудники закрытой на реконструкцию школы 10 лет получали премии и зарплаты
В Среднеуральске открыто следственное дело в отношении директора школы № 19 Светланы Лавровой. Школа 10 лет закрыта на реконструкцию, но ее сотрудники получают зарплату.
В Среднеуральске открыто следственное дело в отношении директора школы № 19 Светланы Лавровой. Школа 10 лет закрыта на реконструкцию, но ее сотрудники получают зарплату.
Депутат регионального Заксобрания Дмитрий Ионин отметил, что Светлана Лаврова — это родная сестра депутата Владимира Черноусова, сообщает
Следователи выясняют, почему школу за 10 лет никак не могут реконструировать, что именно было сделано за эти годы и какие суммы потрачены.
В рамках проверки следователи определят правомерность получения заработной платы и премий руководством и сотрудниками школы, которая фактически не осуществляла образовательный процесс, а также разберут вопросы своевременных мер по проведению реконструкции школы.
По результатам доследственной проверки следователь СКР примет процессуальное решение.