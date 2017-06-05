Сотрудники закрытой на реконструкцию школы 10 лет получали премии и зарплаты

Депутат регионального Заксобрания Дмитрий Ионин отметил, что Светлана Лаврова — это родная сестра депутата Владимира Черноусова, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. В 2016 году ее доход согласно декларации составил более 799 тысяч рублей. А ее муж заработал за год только 162 тысячи рублей.

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Следователи выясняют, почему школу за 10 лет никак не могут реконструировать, что именно было сделано за эти годы и какие суммы потрачены.

В рамках проверки следователи определят правомерность получения заработной платы и премий руководством и сотрудниками школы, которая фактически не осуществляла образовательный процесс, а также разберут вопросы своевременных мер по проведению реконструкции школы.

По результатам доследственной проверки следователь СКР примет процессуальное решение.