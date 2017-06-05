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17:52 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Усманов объявил победителей конкурса мемов о споре с Навальным

Миллиардер Алишер Усманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявил первых победителей конкурса мемов, посвященных его видеообращениям к Алексею Навальному.

Бизнесмен сообщил, что не смог на этой неделе выбрать одну лучшую работу и решил наградить сразу троих пользователей. Еще один участник конкурса был выбран путем «народного голосования». Все они получат айфоны, обещает Усманов.

Среди победителей, выбранных миллиардером, оказалась работа дизайнера студии Артемия Лебедева Егора Жгуна, перерисовавшего постер к мультфильму «Кунг-фу панда». Эта картинка была опубликована в «Твиттере» дизайнера 24 мая — до того, как был объявлен конкурс.

«Среди выбранных работ была присланная нам картинка с кунг-тьфу пандой. Мы знаем, что она появилась в сети раньше конкурса. Мы найдем ее автора и отправим ему заслуженную награду», — говорится в сообщении группы «ВКонтакте», посвященной конкурсу.

Усманов объявил о проведении конкурса мемов 29 мая. Он пообещал каждую неделю размещать понравившееся ему работы на своей странице и награждать их авторов смартфонами фирмы Apple. Именно на это устройство было снято первое видеообращение к Навальному, отмечал миллиардер.

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В этом обращении, опубликованном 18 мая, Усманов ответил на основные обвинения, выдвинутые в его адрес Навальным. В частности, озвучил свою версию происхождения своего многомиллиардного состояния и того, где он платит налоги. В обращении он также произнес ставшую мемом фразу «тьфу на тебя, Алексей Навальный».

Через несколько дней Усманов опубликовал еще одно обращение к оппозиционеру, в котором обвинил его во лжи и сравнил с героем повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым. Оба обращения стали поводом для многочисленных карикатур и пародий, после чего Усманов и объявил конкурс мемов.

Люблинский районный суд Москвы 31 мая удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный Усмановым к Навальному в апреле. Судья обязала ответчика опровергнуть несколько публикаций об Усманове и удалить фильм «Он вам не Димон», посвященный «тайной недвижимости», якобы имеющейся у премьер-министра Дмитрия Медведева, и якобы связанным с ним фондам.

Один из этих фондов, как утверждалось в расследовании, получил в подарок от Усманова земельный участок и особняк на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей. Суд признал эту информацию не соответствующей действительности.

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Комментарии
1
арсений сидоров
Пакемонов продавших свою душу за айфоны в нашей стране предостаточно. А суды в стране работают по правилам аукциона. Кто платит деньги,тот и заказывает музыку. У нас сейчас развитый капитализм, только по русски-ещё круче. Деляга не отмажется от грязи никакими конкурсами.
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