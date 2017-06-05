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17:22 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде два района остались без горячей воды

В городе продолжаются плановые отключения объектов от горячего водоснабжения. На этот раз очередь дошла до участков двух районов — Краснооктябрьского и Центрального: здесь на четыре дня, с 5 по 8 июня, будет приостановлена подача горячей воды.

Источник: РИАЦ

В Краснооктябрьском районе в зону отключения от ГСВ попадают дома 8, 10, 12, 14, расположенные по улице Ватутина; 2, 4, 6, 8, 12 по Волжскому проспекту; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 по ул. Прибалтийской. Без горячей воды останутся детский сад № 174 и школа № 2.

В Центральном районе лишат горячей воды потребителей, которые проживают по следующим адресам:

Ул. Донецкая, 14, 16.

Ул. Кубанская, 17.

Ул. Новороссийская, 5, 11.

Ул. Рокоссовского, 28.

В зоне отключения — администрация Волгоградской области и Фонд социального страхования.

Компания «Концессии теплоснабжения» напоминает, что сразу же после завершения отопительного сезона специалисты начинают готовится к грядущему: проводят гидравлические испытания, чтобы проверить прочность оборудования и определить объекты, требующие ремонта. Продолжительность таких профилактических мероприятий — от одного до трех дней. Отключения горячей воды производятся, как правило, с 08.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указываемых сроков.

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