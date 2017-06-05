Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: маневр России ударит по Белоруссии
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
В Красноярске снесли дом, не дождавшись переезда жильцов
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Путин рассказал про версию убийства Кеннеди спецслужбами США
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
10Теракт в Лондоне
17:14 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре пенсионеру, подравшемуся с кондуктором автобуса, выплатили компенсацию

Пенсионеру принесли извинения.

В понедельник, 5 июня, в Советском районном суде Самары состоялось заседание по рассмотрению административного дела в отношении военного пенсионера Николая Ухаботина. Мужчину обвиняли в мелком хулиганстве, а именно в драке с кондуктором и водителя автобуса № 70. Напомним, конфликт произошел из-за того, что у пенсионера закончились поездки на соцкарте. Словесная перепалка переросла в драку, а затем все ее участники оказались в полиции.

В результате, как сообщил адвокат Андрей Соколов, суд отказал в привлечении Ухаботина к административной ответственности в связи с отсутствием правонарушения. С транспортным предприятием было заключено мировое соглашение. Пенсионеру принесли извинения за поведение кондуктора и выплатили денежную компенсацию, правда, в каком размере не уточняется.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Где в Самаре живут рыбы семейства осетровых, и как из них получают черную икру
Катар отреагировал на решение арабских стран разорвать отношения
Путин рекомендовал США не учить Россию жить
Турция лишила гражданства Фетхуллаха Гюлена
ЦБ намерен увеличить золотовалютные резервы России
Литва начала строить забор на границе с Россией
В Росгидромете ответили на предложение МЧС штрафовать синоптиков
В Орландо в офисном здании открыта стрельба, есть жертвы
Спорт
«Зенит» отказался от капитана Португальский полузащитник Мигел Данни объявил о своем уходе из петербургского "Зенита" после девяти лет, проведенных в клубе
Авто
«Брутал» — новый автомобиль, который можно купить без двигателя В Словакии представлен среднемоторный спорткар Brutal, который будет предлагаться сразу в трех модификациях
Hi-Tech
«Емеля» в России: первый в стране домашний робот поступил в продажу «Емеля» — первый в России робот, понимающий естественный язык, поступил в продажу
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 способов испортить идеальный интерьер
Опубликованы первые результаты голосования по реновации
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Собянин предсказал снижение стоимости жилья в Москве
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь