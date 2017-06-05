В Самаре пенсионеру, подравшемуся с кондуктором автобуса, выплатили компенсацию

В понедельник, 5 июня, в Советском районном суде Самары состоялось заседание по рассмотрению административного дела в отношении военного пенсионера Николая Ухаботина. Мужчину обвиняли в мелком хулиганстве, а именно в драке с кондуктором и водителя автобуса № 70. Напомним, конфликт произошел из-за того, что у пенсионера закончились поездки на соцкарте. Словесная перепалка переросла в драку, а затем все ее участники оказались в полиции.

В результате, как сообщил адвокат Андрей Соколов, суд отказал в привлечении Ухаботина к административной ответственности в связи с отсутствием правонарушения. С транспортным предприятием было заключено мировое соглашение. Пенсионеру принесли извинения за поведение кондуктора и выплатили денежную компенсацию, правда, в каком размере не уточняется.