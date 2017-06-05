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19:37 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор разрешил купание в восьми зонах отдыха в Москве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — Управлением Роспотребнадзора по Москве приняты в эксплуатацию восемь зон отдыха, где разрешено купание, сообщили «Интерфаксу» в управлении в понедельник.

Источник: Reuters

На территории города расположено 11 зон отдыха с купанием, из них две зоны отдыха («Мещерское» — в Западном и пляж «Левобережный» — в Северном административных округах) находятся на реконструкции, одна зона отдыха — Большой Садовый пруд в Северном округе находится на надзоре Федерального медико-биологического агентства.

Также в Москве 48 зон отдыха без купания, из которых девять на реконструкции.

В настоящее время управлением Роспотребнадзора приняты в эксплуатацию все восемь зон отдыха с купанием: Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Тропарево, пляжный комплекс «Бич Клаб», Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро, озеро Белое. Кроме того, в эксплуатацию приняты 33 зоны отдыха без купания.

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