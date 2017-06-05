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18:52 (мск), источник: Фонтанка

В подземке появились «футбольные» схемы метро Петербурга

Метрополитен Петербурга к Кубку конфедераций разработал и уже повесил в поездах специальные схемы метро, на которых отмечены места отправки шаттлов к стадиону.

Источник: Петербургский Метрополитен

Как сообщает пресс-служба метро 5 июня, в вагонах появится две тысячи новых схем. Футбольными мячами на них отмечены места отправки шаттлов к стадиону, из аэропорта и железнодорожного вокзала, а также фан-зона на Конюшенной площади. Судя по схеме, из Пулково можно будет уехать на стадион и на Площадь Восстания, еще четыре шаттла до арены пойдут с «Маяковской», «Чкаловской», «Петроградской» и «Выборгской».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Петербурге с 17 июня по 2 июля. В нем примут участие 8 команд, матч открытия пройдет в Северной столице между сборными России и Новой Зеландии. Игры также пройдут в Москве, Казани и Сочи.

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