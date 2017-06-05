В подземке появились «футбольные» схемы метро Петербурга
Метрополитен Петербурга к Кубку конфедераций разработал и уже повесил в поездах специальные схемы метро, на которых отмечены места отправки шаттлов к стадиону.
Метрополитен Петербурга к Кубку конфедераций разработал и уже повесил в поездах специальные схемы метро, на которых отмечены места отправки шаттлов к стадиону.
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Напомним, Кубок конфедераций пройдет в Петербурге с 17 июня по 2 июля. В нем примут участие 8 команд, матч открытия пройдет в Северной столице между сборными России и Новой Зеландии. Игры также пройдут в Москве, Казани и Сочи.