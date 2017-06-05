Синоптики прогнозируют до +21° с дождями и грозами в Нижегородской области 7—8 июня

В частности, по данным Гидрометцентра, на территории региона в эти дни при западном умеренном ветре ожидается температура воздуха от +18° до +21°. Ночная температура прогнозируется +7°…+10°. В течение 6 июня синоптики ожидают кратковременные дожди. Ожидается, что дневная температура воздуха будет колебаться от +16°, ночью она понизится из-за северного ветра до +7°…+9°.