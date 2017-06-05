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21:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Демском районе Уфы появятся новый светофор и остановка

Ремонтные работы по улице Центральная продолжаются.

Источник: РИА "Новости"

В Уфе продолжаются ремонтные работы по улице Центральная в створе улицы Крайней: расширяют дорогу, чтобы установить остановку. Инициатива благоустройства улицы принадлежала одному из местных жителей: мужчина обратился в мэрию. Ремонт должны завершить к сентябрю текущего года.

— К 1 августа здесь должен быть установлен светофор, нанесена соответствующая разметка, выполнено благоустройство. Остановочные павильоны необходимо оборудовать в обе стороны движения транспорта с использованием антивандальных технологий, — отметил Ирек Ялалов.

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