Канадец, который стриг газон на фоне торнадо, стал звездой соцсетей

Вечером в пятницу, 2 июня, Теюнис Уэсселс решил привести в порядок газон перед своим домом через несколько минут после того, как торнадо пронесся через городок Три-Хилс.

За этим занятием мужчину и застала его супруга Сесилия. Женщина сфотографировала мужа, а затем опубликовала снимок на своей странице в Facebook, подписав его «Мой зверь косит траву с ветерком в волосах».

После того, как пользователи стали лайкать и репостить эту фотографию, семья стала знаменитой.