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20:11 (мск), источник: Telegraf.by

Канадец, который стриг газон на фоне торнадо, стал звездой соцсетей

Невозмутимый канадец, который продолжил стричь газон, несмотря на бушующий за его спиной мощный торнадо, стал героем социальный сетей. Пользователи Facebook в шутку назвали мужчину «Чаком Норрисом газонокосилок».

Вечером в пятницу, 2 июня, Теюнис Уэсселс решил привести в порядок газон перед своим домом через несколько минут после того, как торнадо пронесся через городок Три-Хилс.

За этим занятием мужчину и застала его супруга Сесилия. Женщина сфотографировала мужа, а затем опубликовала снимок на своей странице в Facebook, подписав его «Мой зверь косит траву с ветерком в волосах».

После того, как пользователи стали лайкать и репостить эту фотографию, семья стала знаменитой.

Супруги Уэсселс отметили, что когда Теюнис мирно стриг траву, торнадо двигался уже от их дома. Однако мужчина так и не смог объяснить журналистам, почему выбрал именно этот момент для наведения порядка во дворе. Другой житель Три-Хилс запечатлел этот смерч на видеокамеру.

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Канадец, который стриг газон на фоне торнадо, стал звездой соцсетей
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