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21:55 (мск), источник: Интерфакс

Более 13 кг «синтетики» изъято в Екатеринбурге

Екатеринбург. 5 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Силовики в Екатеринбурге изъяли крупнейшую за последнее время партию синтетических наркотиков, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» источник в правоохранительных органах.

По его словам, на улице Караванная был задержан молодой человек, в автомобиле которого найдено 9,985 кг наркотического вещества. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик «метилэфедрон».

«Молодого человека доставили в полицию, там у него изъяли еще 3,257 кг аналогичного вещества», — отметил источник.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил агентству «Интерфакс-Урал» факт изъятия крупной партии наркотиков.

«Изъято как минимум порядка 13 тыс. доз», — сказал В. Горелых.

Он уточнил, что стоимость этой партии на «черном рынке» оценивается в несколько миллионов рублей.

Задержанным оказался житель города Ухта республики Коми 1991 года рождения. Полицейским он сказал, что пытался быть предпринимателем, набрал кредитов, но ничего не получилось. Кроме того, хотел помочь финансами матери.

По словам В. Горелых, молодой человек уточнил, что в его обязанности входила доставка наркотиков в разные города. По предварительным данным, курьер брал из тайника в Москве партию «синтетики» и на своей машине развозил по регионам, делал схроны, фото которых отправлял своему боссу.

Сотрудники следственного подразделения полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт в особо крупном размере). Наркодилер арестован. Следователи выясняют круг его сообщников.

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