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06:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии потеплеет во второй половине июня

Ближайшие две недели будут лить дожди.

Источник: Reuters

Долгожданная жара не спешит приходить в Башкирию: в ближайшие две недели столбик термометра не поднимется выше отметки в +18 градусов. Завтра, 6 июня, днем средняя температура воздуха по республике составит всего +13 градусов, во второй половине недели — +15−18 градусов. При этом синоптики отмечают: ежедневно будут лить дожди.

Потепление наступит во второй половине месяца: 17 июня воздух прогреется до +26 градусов, но уже 19 июня вновь похолодает до +14 градусов — о лете остается только мечтать. Правда, июль должен оправдать ожидания: по предварительным прогнозам, среднесуточная температура составит +21 градус.

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