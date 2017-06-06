В Башкирии потеплеет во второй половине июня

Долгожданная жара не спешит приходить в Башкирию: в ближайшие две недели столбик термометра не поднимется выше отметки в +18 градусов. Завтра, 6 июня, днем средняя температура воздуха по республике составит всего +13 градусов, во второй половине недели — +15−18 градусов. При этом синоптики отмечают: ежедневно будут лить дожди.

Потепление наступит во второй половине месяца: 17 июня воздух прогреется до +26 градусов, но уже 19 июня вновь похолодает до +14 градусов — о лете остается только мечтать. Правда, июль должен оправдать ожидания: по предварительным прогнозам, среднесуточная температура составит +21 градус.