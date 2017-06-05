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20:42 (мск), источник: Sputnik.md

Взрослые решили помешать отдыху детей в Долине роз

Взрослые решили помешать отдыху детей в Долине роз — мамы с колясками вынуждены были объезжать «заблудившегося» водителя.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. В Сеть попало видео, где показано, как водитель дорогой иномарки был остановлен отдыхающими в парке Долина роз, где автомобилям ездить запрещено.

На записи показано, как детям на велосипедах и машинках приходится объезжать нарушителя спокойствия.

Несколько взрослых решили проучить мужчину и не дали ему проехать дальше. Сам нарушитель и номера его авто теперь стали, как говорится, достоянием гласности.

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