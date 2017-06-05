Наина Ельцина предложила считать 90-е годы святыми

«По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру», — сказала Ельцина в понедельник в Москве на книжной ярмарке на презентации своей книги «Личная жизнь».

Что касается шоковой терапии Егора Гайдара, то, по ее словам, «нельзя было призвать людей: потерпите два-три года». «Да, Гайдар пошел на шоковую терапию, но, как и у хирургов с тяжелым больным, — а развалившаяся страна именно такой была — шоковая терапия была необходима для того, чтобы резко перейти на новый уровень», — объяснила Ельцина.

Отвечая на вопрос, какой она видит Россию дальше, вдова Ельцина подчеркнула: «Я люблю свой народ, я люблю свою страну и верю, что все будет хорошо».

Она рассказала, что книга «Личная жизнь» писалась последние пять лет. «Писать было трудно. Надо было сверять каждое слово, не только каждый факт», — отметила Ельцина.

По ее словам, работать над книгой она начала «совершенно случайно»: «Все началось с рассказов о нашем времени моим внукам».

«Я пыталась восстановить свою жизнь в те годы — в 30-е, военные, послевоенные, последние годы. Да, это было сложное время, тяжелое время. Мы прошли через раскулачивание, ГУЛАГ, военные годы и послевоенное строительство. Было тяжело, конечно. Но еще тяжелее было то, что нас приучили ничего не говорить, обо всем молчать. Но вот, наконец, подошли годы, когда можно и нужно рассказать следующим поколениям о нашей жизни», — отметила Ельцина.