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20:54 (мск), источник: Интерфакс

Наина Ельцина предложила считать 90-е годы святыми

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — Вдова первого президента России Наина Ельцина считает, что период 1990-х следует считать святыми годами становления новой страны, и верит, что в России, в конечном счете, всё наладится.

Источник: РИА "Новости"

«По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру», — сказала Ельцина в понедельник в Москве на книжной ярмарке на презентации своей книги «Личная жизнь».

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Она признала, что в 1990-е годы, когда развалилась страна, жить было чрезвычайно тяжело.

«Но все-таки пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны», — отметила вдова Бориса Ельцина.

Что касается шоковой терапии Егора Гайдара, то, по ее словам, «нельзя было призвать людей: потерпите два-три года». «Да, Гайдар пошел на шоковую терапию, но, как и у хирургов с тяжелым больным, — а развалившаяся страна именно такой была — шоковая терапия была необходима для того, чтобы резко перейти на новый уровень», — объяснила Ельцина.

Отвечая на вопрос, какой она видит Россию дальше, вдова Ельцина подчеркнула: «Я люблю свой народ, я люблю свою страну и верю, что все будет хорошо».
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Она рассказала, что книга «Личная жизнь» писалась последние пять лет. «Писать было трудно. Надо было сверять каждое слово, не только каждый факт», — отметила Ельцина.

По ее словам, работать над книгой она начала «совершенно случайно»: «Все началось с рассказов о нашем времени моим внукам».

«Я пыталась восстановить свою жизнь в те годы — в 30-е, военные, послевоенные, последние годы. Да, это было сложное время, тяжелое время. Мы прошли через раскулачивание, ГУЛАГ, военные годы и послевоенное строительство. Было тяжело, конечно. Но еще тяжелее было то, что нас приучили ничего не говорить, обо всем молчать. Но вот, наконец, подошли годы, когда можно и нужно рассказать следующим поколениям о нашей жизни», — отметила Ельцина.

Комментарии
21
писака заненый
пипец.... теперь икону ельцину напишут и его апостолам чубайсу и прочим.....
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Л Ф
Надеюсь, что Ельцина черти в аду приняли со всеми почестями.
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Владимир *****
Когда нашему Северному флоту.да и другим ,месяцами не выплачивали зарплату и мы,военные люди,нищенствовали,этот деятель Б.Ельцин продавал страну Клинтону и плясал гопака....под коньячок! А теперь выжившая из ума его старуха хочет святости придать бандитским 90-м ?... Нет у нее ни стыда ,ни совести...
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