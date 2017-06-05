Памятные банкноты в честь ЭКСПО-2017 издали в Китае

Презентация банкнот и почтовой марки прошла на специальной пресс-конференции в районе Пудун города Шанхай. В ней приняли участие представители генерального консульства РК в городе Шанхай, департамента продвижения и туризма НК «Астана ЭКСПО-2017», Комитета по содействию международной торговле Китая, управления иностранных дел и торгово-промышленной палаты Шанхая, партийное руководство выставочной территории Шанхайской зоны свободной торговли, около 50 крупных китайских предприятий, а также коллекционеры-бонисты и представители СМИ.

Выпуск памятных купюр к ЭКСПО-2017 стал первым в истории международных выставок, берущих свое начало с 1851 года. Банкноты (без номинала) изданы в количестве 5 тысяч комплектов, в каждом из которых по две банкноты, демонстрирующих Казахстан (на синем фоне изображены Байтерек и Национальный павильон Казахстана на ЭКСПО-2017) и Китай (на желтом фоне изображены Великая Китайская стена и Храм Неба).

В своем выступлении Генеральный консул РК в городе Шанхай Жошыхан Кыраубаев напомнил о Годе туризма Китая в Казахстане и предстоящем визите Председателя КНР в Астану, пригласив китайскую общественность принять активное участие в мероприятиях в рамках ЭКСПО-2017. Участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик и розданы буклеты о предстоящей выставке.

Напомним, наряду с основным павильоном Китая, на ЭКСПО-2017 будет функционировать «Павильон китайской кухни и культуры», одним из почетных руководителей которого назначен казах, известный писатель, член Народного политического консультативного совета Китая Акбар Мажит. ЭКСПО-2017 планируют посетить свыше 1 тысячи энергетических предприятий КНР.