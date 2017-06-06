Правительство увеличило число субсидируемых авиарейсов с Дальнего Востока

Владивосток, 6 июня, PrimaMedia.

Правительство России утвердило перечень субсидируемых воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении. В него вошли маршруты, связывающие города Хабаровск, Благовещенск, Якутск с Красноярском, маршруты, связывающие город Нерюнгри с Новосибирском и Симферополем, маршрут между городами Анадырь и Хабаровск. Общее количество субсидируемых маршрутов увеличено с 67 до 73, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт минвостокразвития.

Вопрос субсидирования пассажирских перевозок стал одним из ключевых на прошедшем совещании председателя правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

«Количество субсидируемых маршрутов на Дальнем Востоке увеличивается с 67 до 73. В частности, добавляются маршруты, которые связывают Хабаровск, Благовещенск, Якутск с Красноярском; Нерюнгри с Новосибирском и Симферополем, а также маршрут между городами Анадырь и Хабаровск. Кроме того, в категорию льготных маршрутов включаются авиаперевозки между Калининградом и городами Сочи, Екатеринбург, Мурманск, Архангельск и Калуга. Число субсидируемых маршрутов между Калининградской областью и другими российскими регионами увеличивается до семи. Надеюсь, это действительно будет способствовать лучшей транспортной мобильности наших граждан», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Красноярск — Хабаровск — Красноярск — 12 000 рублей в обе стороны.

Красноярск — Благовещенск — Красноярск — 11 000 рублей в обе стороны.

Красноярск — Якутск — Красноярск — 11 000 рублей в обе стороны.

Нерюнгри — Симферополь — Нерюнгри — 16 000 рублей в обе стороны.

Нерюнгри — Новосибирск — Нерюнгри — 12 000 рублей в обе стороны.

Анадырь — Хабаровск — Анадырь — 12 000 рублей в обе стороны.

Отметим, что буквально на днях на сайте «Прямой линии» с Владимиром Путиным появился вопрос, касающийся высокой стоимости авиабилетов из европейской части России на Дальний Восток. Он вошел в список одних из самых популярных.