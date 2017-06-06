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03:32 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивосток прибудет круизное судно «Nippon Maru»

7 июня во Владивосток из Японии в 07.00 прибывает круизное судно «Nippon Maru». Во Владивосток «Nippon Maru» заходит ежегодно, начиная с 2013 года.

В среду, 7 июня, во Владивосток из Японии прибывает круизное судно «Nippon Maru» («Японское море»). Его швартовка у причала морского вокзала состоится в семь часов утра. Это станет уже шестым с начала мая нынешнего года заходом во Владивосток теплохода с иностранными туристами на борту. Первым, напомним, был визит в столицу Приморья трансокеанского лайнера «Costa Victoria» 2 мая.

«Nippon Maru» построен на верфях Японии и относится к судам среднего круизного класса. Его полная вместимость — 607 пассажиров, параметры: длина — 167 метров, ширина — 24 метра, осадка — 6,5 метров. Экипаж «Nippon Maru» составляет 160 человек.

Теплоход, как правило, осуществляет не слишком продолжительные морские путешествия по акватории Японского моря. Во Владивосток «Nippon Maru» заходит ежегодно, начиная с 2013 года.

На этот раз «Nippon Maru» пробудет в нашем городе меньше суток. Он отойдет от причала морского вокзала в этот же день, 7 июня, в 23.00.

Следующим портом захода судна «Nippon Maru» станет Корсаков на Сахалине.

А очередное прибытие во Владивосток круизного океанского лайнера ожидается в пятницу, 23 июня. Это будет «Asuka II» из Японии.

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