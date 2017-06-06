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03:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Книгу с интересными сведениями о Комсомольске презентовали в городе

В Комсомольске-на-Амуре презентовали книгу, в которой собраны интересные сведения об этом городе. Всего в издании представлены 110 фактов.

Напомним, большинство из них были найдены составителями сборника, однако некоторую информацию предоставили местные жители.

Книга начинается с истории села Пермского, на месте которого появился Комсомольск. Далее факты расположены в хронологической последовательности вплоть до 2016 года.

Тираж издания — тысяча экземпляров. Книги подарят участникам праздничных мероприятий и гостям города. После этого сборник допечатают и отдадут в библиотеки Комсомольска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Напомним, книгу специально подготовили к юбилею города.

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