Книгу с интересными сведениями о Комсомольске презентовали в городе

Напомним, большинство из них были найдены составителями сборника, однако некоторую информацию предоставили местные жители.

Книга начинается с истории села Пермского, на месте которого появился Комсомольск. Далее факты расположены в хронологической последовательности вплоть до 2016 года.

Тираж издания — тысяча экземпляров. Книги подарят участникам праздничных мероприятий и гостям города. После этого сборник допечатают и отдадут в библиотеки Комсомольска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Напомним, книгу специально подготовили к юбилею города.