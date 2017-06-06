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04:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Крупный циклон надвигается на Хабаровский край

С завтрашнего дня и до конца недели в крае ожидаются дожди и похолодание.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 июня, AmurMedia.

На Хабаровский край двигается крупномасштабный циклон, несущий дожди и похолодание. Температура днем упадет до 15−17 градусов, но сильных ливней и шквалистого ветра пока не прогнозируем, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник Дальневосточного гидрометцентра Светлана Агеева.

— В Хабаровский край идет крупномасштабный циклон, которые накроет большие территории. Сейчас он располагается в районе 120 меридиана, и облачные массивы от Пекина до Якутии, а затем зона облачности с осадками сдвигается на восток, пройдет через Амурскую область и уже 7 июня накроет западные районы края. Дальнейшее продвижение по территории края сопровождается осадками, на севере сильными, и похолоданием. Поэтому ухудшения погоды стоит ждать уже завтра. Днем температура упадет до 17−22 градусов тепла, — сообщила Светлана Агеева.

Циклон задержится в крае вплоть до 9 июня, а с этого дня его сила пойдет на убыль: дожди сначала ослабнут, затем вообще прекратятся, значительно потеплеет. Пока синоптики не прогнозируют сильных ливней и гроз в этот циклон, но полностью исключить их нельзя. Также, по предварительным прогнозам, не ждут и шквалистого ветра на всей территории края, пока сильным он обещает быть на Охотском побережье — до 15−20 м/с.

— В Хабаровске 7 июня еще сохранится достаточно комфортная погода, температура днем 23−25 градусов, максимум, что может быть, так это кратковременный дождь. Но уже 8 июня Хабаровск накроет облачными массивами, будет прохладно, 15−16 градусов тепла, и дождливо. Такая погода сохранится и 9 июня, — сказала Светлана Агеева.

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