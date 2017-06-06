Красноярец засудил ремонтную мастерскую за шум в стиральной машине

Житель Красноярска подал в суд на ремонтную мастерскую, требуя вернуть деньги за некачественный ремонт стиральной машины. Суд удовлетворил требование мужчины и взыскал с ответчика 28,6 тыс. рублей. Материалы дела опубликованы на сайте Краевого суда.

Мужчина заключил договор на ремонт машины Zanussi. Стоимость услуг составила 6,2 тыс. рублей. После того, как красноярец получил машину для стирки назад, она начала сильно шуметь в режиме «Отжим». Тогда истец потребовал вернуть деньги, но мастер отказал.

После проведенной экспертизы суд установил, что причиной дефекта стали некачественно выполненные ремонтные работы. Для восстановления работоспособности машины требовалась замена крестовины барабана, подшипников и сальника.

«Предприниматель дважды обжаловал судебное решение, заявив, что гарантийный срок на данный вид работ он не устанавливал. Но суд признал доводы необоснованными», — говорится в сообщении.

Ответчик собирался написать кассационную жалобу, однако судья отказал бизнесмену.