Грандиозный фестиваль еды «Битва Барбекю» вновь пройдет в Хабаровске

Хабаровск, 6 июня, AmurMedia.

18 июня вновь пройдет полюбившийся всему городу фестиваль «Битва Барбекю», где профессионалы и любители выяснят, кто жарит лучший стейк в Хабаровске, а жители и гости города смогут отлично провести время всей семьей, поболеть за любимые команды и стать представителями народного мнения при выборе лучшего заведения, сообщили ИА AmurMedia организаторы мероприятия.

Вот уже пятый год медиахолдинг «Максимум рекламы» устраивает яркое гастрономическое шоу для жителей и гостей Хабаровска. При поддержке ведущих производителей бытовой техники, а так же партнерской поддержке из разных сфер, участники и гости смогут получить прекрасные призы. Призовой фонд фестиваля составляет почти 500 тысяч рублей.

В этом году у любого желающего есть возможность стать членом народного жюри и решить судьбу поваров своим голосом. Гости смогут своими глазами наблюдать соревнование лучших заведений города на «ринге» — месте накала страстей.

Для родителей и детей будет специальное мероприятие: «Парад колясок», в котором каждая семья покажет свои творческие способности и продемонстрирует командный дух. Так же на фестивале будут подведены итоги ежегодного конкурса детского рисунка «Моя любимая еда».

На «Битве Барбекю» все найдут себе занятие по душе: ценители хорошей еды и зрелищ насладятся шоу на «ринге», продегустируют мясо в «парке барбекю» и смогут взять еду с собой на фудкорте. Для тех, кто ищет развлечений, будут работать площадки с играми, конкурсами, пройдет чемпионат по лазертагу. Кто хочет уйти с фестиваля с памятными сувенирами — добро пожаловать на ярмарку местных мастеров, а для желающих получить новые знания, открыты площадки мастер-классов и лекторий.

Партнеры фестиваля: производители бытовой техники Kenwood и старинный английский бренд бытовой техники с 60-ти летней историей Russell Hobbs, благодаря которым участники соревнования смогут порадовать гостей вкуснейшими блюдами, а самые активные зрители получат прекрасные призы.

Фестиваль пройдет в парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, спуск с Комсомольской площади. В 11.00 старт фестивалю даст «Парад колясок», а к 12.00 откроется соревнование рестораторов города. До 20.00 будут работать развлекательные площадки.

Получить подробную информацию о фестивале и задать любой вопрос все желающие могут на официальном аккаунте мероприятия @bbq_khv в социальной сети instagram, а также на официальном инфопортале организатора мероприятия: maxmediadv.ru.