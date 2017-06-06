Пригодными к купанию во Владивостоке оказались три пляжа

Владивосток, 6 июня, PrimaMedia.

Проверку владивостокских пляжей на пригодность для купания в новом летнем сезоне провели сегодня, 6 июня, сотрудники городской администрации, представители МЧС и Роспотребнадзора. Увы, из тех, что расположены на землях муниципалитета, годными признали только три. Готовность этих пляжей к приему отдыхающих составляет 95%, сообщили ИА PrimaMedia в мэрии.

Прошли проверку три пляжа — на станции «Санаторной» и острове Русском. Речь о пляже в парке культуры и отдыха им. Лазо, пляже «Лагуна», расположенном по соседству, и пляже в бухте Малый Аякс.

— Эти пляжи прошли поверку на готовность к купальному сезону, вода там соответствует нормам Роспотребнадзора, купаться можно. Пляжи готовы на 95%, пляжный сезон стартует 15 июня. Будем надеяться, что к этому времени все недоделки арендаторами будут устранены, и ближе к сроку мы сможем сказать, что да, действительно, эти пляжи допущены к эксплуатации, — уточнили в пресс-службе администрации города.

В мэрии также отметили, что большинство прибрежных территорий во Владивостоке не принадлежит городу — это земли Приморского края и Минобороны.

От PrimaMedia добавим, что и в прошлом году разрешение на эксплуатацию получили только эти три пляжа. Арендаторами на «Санаторной» выступают МУПВ «Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо» и ООО «Ривьера-Лагуна», пляжа на Русском — ООО «Томь».