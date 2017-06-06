Местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионе
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 6 июня в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем.
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 6 июня в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем.
«Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве составит 18−20, по области — от 17 до 22 градусов. Ветер
Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 8−10 градусов, в Подмосковье — 5−10 градусов выше нуля. Ветер
Днем в среду будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 21−23 градусов, по области — от 18 до 23 градусов. Ветер