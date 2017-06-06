В Омске двух школьников выгнали с ЕГЭ по обществознанию из-за запрещенных предметов

Выпускники омских школ написали ЕГЭ по обществознанию. Минимум по этому предмету составляет 42 балла. Свои оценки школьники узнают не позднее 22 июня. В региональном минобразования отметили, что экзамен прошел без серьезных сбоев и нарушений.

Однако двое выпускников экзамен не прошли — их выгнали с ЕГЭ за запрещенные предметы. У одного из ребят была найдена справочная литература, у другого — мобильный телефон.

«Это первые случаи нарушения порядка проведения экзаменов за время проведения кампании», — отметили в министерстве.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. Уже в среду, 7 июня, выпускникам предстоит сдавать физику и литературу.