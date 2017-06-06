В Японии разрешат женщинам вписывать в паспорта девичьи фамилии

Новая система заработает с будущего финансового года, а именно с 1 апреля 2018 года, сообщили на заседании специального штаба по проблемам женщин, которое прошло в Токио под председательством премьер-министра Синдзо Абэ.

Изменение затронет документы для выезда за рубеж, поскольку внутри страны паспорта не используются, а для удостоверения личности применяют автомобильные права, карты медицинских страховок и т. д.

В настоящее время девичью фамилию в паспорт можно дополнительно вписать только в одном случае — если женщина докажет, что она известна за рубежом именно под этим именем. Для этого нужно представить подтверждения — например, научные работы, газетные статьи и т. д. Сделать это нелегко, и подобной системой пользуется менее 1% женщин, выезжающих за границу.

На заседании кабмина было решено также в перспективе разрешить занесение девичьих фамилий и в карточки с индивидуальными едиными номерами. Их имеют все граждане Японии, а также иностранцы с разрешениями на длительное проживание. В стране сейчас обсуждается вопрос и о том, чтобы вообще разрешить женщинам свободно пользоваться и после выхода замуж своими девичьими фамилиями. Закон пока гласит, что у супругов фамилия должна быть одна. Мужчина, поэтому, в теории может взять фамилию жены, однако это бывает крайне редко. В результате такой порядок все более широко воспринимается как проявление застарелой дискриминации прекрасной половины японского населения.