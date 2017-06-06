Новый реанимобиль появился в Челябинской областной детской больнице
Спецмашину для новорождённых приобрели за 7,5 миллионов рублей.
Спецмашину для новорождённых приобрели за 7,5 миллионов рублей.
Парк реанимобилей Челябинской областной детской клинической больницы пополнился новой спецмашиной для новорождённых, сообщают в
Медицинский автомобиль на базе Mercedes оборудован инкубатором, аппаратом ИВЛ, шприцевыми дозаторами и электроотсосом. В салоне предусмотрено устройство для обеззараживания воздуха.
«Врачи-реаниматологи главной детской больницы области ежедневно выезжают в города и села региона, чтобы оказать помощь тяжелобольным детям. Каждый год они совершают до 500 таких выездов. Ранее в их распоряжении было два реанимобиля для транспортировки новорожденных и один — для более взрослых детей», — уточняют в региональном министерстве здравоохранения.
Машину приобрели за 7,5 миллионов рублей, средства были выделены из областного бюджета. Напомним, ранее власти Челябинска рассказали о планах покупки пяти новых «скорых».