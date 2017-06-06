Новый реанимобиль появился в Челябинской областной детской больнице

Парк реанимобилей Челябинской областной детской клинической больницы пополнился новой спецмашиной для новорождённых, сообщают в пресс-службе регионального минздрава.

Медицинский автомобиль на базе Mercedes оборудован инкубатором, аппаратом ИВЛ, шприцевыми дозаторами и электроотсосом. В салоне предусмотрено устройство для обеззараживания воздуха.

«Врачи-реаниматологи главной детской больницы области ежедневно выезжают в города и села региона, чтобы оказать помощь тяжелобольным детям. Каждый год они совершают до 500 таких выездов. Ранее в их распоряжении было два реанимобиля для транспортировки новорожденных и один — для более взрослых детей», — уточняют в региональном министерстве здравоохранения.

Машину приобрели за 7,5 миллионов рублей, средства были выделены из областного бюджета. Напомним, ранее власти Челябинска рассказали о планах покупки пяти новых «скорых».