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08:30 (мск), источник: Nakanune.ru

Южноуральского экс-омбудсмена Севастьянова на год лишили водительских прав

В Челябинске мировой судья Центрального районного суда вынес постановление о лишении водительских прав экс- омбудсмена Алексея Севастьянова сроком на один год. Об этом Накануне сообщили в пресс-службе суда.

Севастьянова лишили прав за оставление места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ).

Напомним, бывшего омбудсмена также обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2016 году Севастьянов, зная, что на счетах регионального отделения партии «Родина» нет денег, и нарушая требования нормативных документов о необходимости согласования гражданско-правовых договоров на сумму более 100 тыс. руб., единолично принял решение о заключении договоров по изготовлению и размещению рекламных материалов на сумму свыше 5 млн руб. Сам Севастьянов считает, что возбуждение уголовного дела в отношении него незаконно, а обвинение абсурдно. В конце мая Следственный комитет при поддержке ОМОН провел обыск в доме Севастьянова.

Кроме того, в апреле бывшего омбудсмена доставили в полицию, когда он пытался помешать демонтажу автостоянки. Суд признал его виновным в совершении правонарушения по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил административный арест на семь суток.

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