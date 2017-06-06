Ветеран из Красноярска создает из мусора шапки Мономаха

Пенсионер из Красноярска Леонид Рязанцев научился создавать из консервных банок и других металлических предметов коллекционные вещи. Он вырезает мебель для кукол, скульптуры, мини-храмы и даже шапки Мономаха. В этом ему не мешают ни серьезные проблемы со зрением, ни отсутствие пальца на правой руке, ни 30-летняя борьба с диабетом.

На одно изделие у ветерана уходит несколько дней. Он работает над ним только в хорошем настроении. Иначе, говорит мастер, весь процесс будет напрасным.

Материал для поделок Леонид ищет чаще всего на улице, но не каждая банка подойдет для творчества. Жестянка обязательно должна быть без вмятин и трещин. В память о Сталинградской битве пенсионер создает скульптуры с Мамаева кургана. У него уже есть эскизы и наброски.

Примечательно, что готовые работы мастер показывает на местных выставках, а потом дарит друзьям и знакомым. Недавно одну из поделок отправил француженке, с которой познакомился на улице.