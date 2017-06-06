Из Гонконга вышли боевые корабли ТОФ
5 июня «Варяг» был открыт для посещения военнослужащими ВМС НОАК, жителями и гостями Гонконга.
5 июня «Варяг» был открыт для посещения военнослужащими ВМС НОАК, жителями и гостями Гонконга.
Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и морской танкер «Печенга» покинули Гонконг 6 июня, заявил журналистам начальник отдела информационного обеспечения
По его словам, завершился визит боевых кораблей ТОФ в Гонконг, в рамках которого моряки встретились с представителями командования
Также моряки посетили с экскурсиями исторические места и ознакомились с достопримечательностями иностранного порта. Был проведен ряд товарищеских спортивных матчей, а 5 июня «Варяг» был открыт для посещения военнослужащими ВМС НОАК, жителями и гостями Гонконга.
За день на борт «Варяга» поднялись более двух тысяч человек.
В дальнем походе отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота находится с 1 апреля, за это время они зашли в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филлипины), Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд), Чанги (Сингапур) и
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