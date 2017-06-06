У 63 южноуральцев подозревают клещевой энцефалит

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Миндрава, за неделю от укусов клещей пострадали 1709 южноуральцев, из них 368 детей и 37 подростков. На прошлой неделе было зарегистрировано 1358 укушенных, из них 274 ребенка. Всего с начала сезрна к медикам по поводу укусов клещей обратились 7475 человек. В их числе 1744 ребенка и 197 подростков.

Медики напоминают, что при выезде на природу необходимо надевать закрытую одежду, использовать репелленты, регулярно проводить осмотры, особенно в местах, где кожа тонкая. В случае обнаружения присосавшегося клеща, нужно срочно обратиться в травмпункт. Для точного определения, является ли клещ переносчиком инфекции, и какой именно, его необходимо сдать на исследование.

«Челябинская область — природный очаг таких инфекций как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз, — отмечает начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни областного минздрава Ольга Яворская. — Распространено заблуждение, что тяжелому течению клещевого энцефалита подвержены только люди со слабым здоровьем и хроническими заболеваниями. На самом деле, тяжесть болезни зависит от концентрации вируса в самом клеще, от места присасывания, а также от длительности пребывания впившегося клеща на теле. Защититься от тяжелой болезни можно при помощи своевременной вакцинации. Однако и привитым людям стоит соблюдать меры предосторожности».