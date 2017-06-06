После горнолыжного сезона из Шерегеша вывезли КамАЗ мусора
В мероприятии приняли участие более 200 волонтеров.
В мероприятии приняли участие более 200 волонтеров.
На кузбасском горнолыжном курорте прошел экофест-2017 в рамках всероссийских дней защиты от экологической опасности.
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Волонтеры убрали вершину горы Зеленая склоны вдоль горнолыжных трасс. Участникам экофеста понадобилось несколько часов, чтобы собрать весь мусор. Им оказался заполнен целый КамАЗ. На второй день группа волонтеров отправилась по тропе к Поклонному кресту. По пути неравнодушные участники фестиваля собрали еще 10 мешков мусора.