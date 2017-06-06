После горнолыжного сезона из Шерегеша вывезли КамАЗ мусора

На кузбасском горнолыжном курорте прошел экофест-2017 в рамках всероссийских дней защиты от экологической опасности.

По информации пресс-службы обладминистрации, участники фестиваля приехали из самых разных мест: из Таштагола, Шерегеша, Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Мысков, а также из Новосибирска и Иркутска. Также были три немца и один марроканец.

Волонтеры убрали вершину горы Зеленая склоны вдоль горнолыжных трасс. Участникам экофеста понадобилось несколько часов, чтобы собрать весь мусор. Им оказался заполнен целый КамАЗ. На второй день группа волонтеров отправилась по тропе к Поклонному кресту. По пути неравнодушные участники фестиваля собрали еще 10 мешков мусора.