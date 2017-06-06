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09:52 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Какой средний возраст жителя Ростовской области?

Как отмечают специалисты Института социально-экономических и гуманитарных исследований (ИСЭГИ) ЮНЦ РАН, самое старое в демографическом отношении население ЮФО — жители Ростовской и Волгоградской областей.

Средний возраст дончанина — 40 лет и 4 месяца. Детей и подростков до 16 лет у нас лишь 15,8% от всего населения. Пенсионеров же — 25,4%.

«Как и по всей России, на Дону постепенно снижается доля трудоспособного населения, — констатировали в ИСЭГИ ЮНЦ РАН. — Если тенденция не изменится, более остро будут стоять вопросы материального, социального и медицинского обеспечения пожилых и старых людей, надёжности внутрисемейной поддержки».

Впрочем, одновременно политики всё большее внимание вынуждены будут уделять как раз нуждам пожилых людей, ведь они будут представлять всё большую долю избирателей.

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