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13:05 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

7 июня в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Вахитовском, Московском, Приволжском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 6 июня). 7 июня в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Нариманова, 45, 47, 52.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Московском районе по адресам: ул. Декабристов, 127; ул. Ленская, 2; ул. Тверская, 3, 5.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе в поселках Алтан (улицы Агачлык, Аланлык, пер. Аланлык, Каенсар, Сабит, Урмале, Уртак), Восточный (улицы Звонкая, Приречный переулок, Рассветная, Рассветный переулок, Рябиновая, Строителей), Отары (улицы 1-я Победиловская, 2-я Победиловская, 3-я Победиловская, 4-я Победиловская, 5-я Победиловская, Дорожная, Правды, Приволжская).

С 9.00 до 18.00 без света останутся жильцы домов №№ 1, 6, 11 по Дорожному переулку, а также жители поселков Большие Клыки (улицы Зеленая Поляна, Октябрьская, Южная), и Малые Клыки (улицы Новый Татарстан, Совхозная, 30, 30а, 32а) Советского района.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Вахитовского, Московского и Советского районов.

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