На трассе Джубга — Сочи — граница с Абхазией ограничат движение
Два моста — через реку Восточный Дагомыс и через ручей на 191 км трассы — требуют капитального ремонта. Работы запланированы на следующий год, но движение ограничат уже в июне.
Два моста — через реку Восточный Дагомыс и через ручей на 191 км трассы — требуют капитального ремонта. Работы запланированы на следующий год, но движение ограничат уже в июне.
Это связано с тем, что дорожникам необходимо провести обследование конструкций. с 8 по 14 июня на данных объектах могут ненадолго ограничивать движение транспорта. На мосту через реку Восточный Дагомыс нужно провести 6 таких процедур, на мосту через ручей на 191 км трассы — 12.
Каждое испытание конструкций занимает 20 минут, сообщает