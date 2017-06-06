На трассе Джубга — Сочи — граница с Абхазией ограничат движение

Это связано с тем, что дорожникам необходимо провести обследование конструкций. с 8 по 14 июня на данных объектах могут ненадолго ограничивать движение транспорта. На мосту через реку Восточный Дагомыс нужно провести 6 таких процедур, на мосту через ручей на 191 км трассы — 12.

Каждое испытание конструкций занимает 20 минут, сообщает пресс-служба администрации Сочи. Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» заверяют, что работы будут проводить поздно ночью или рано утром.