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09:52 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе День России отметят праздничным концертом

В Малом зале Национальной филармонии им. Сергея Лункевича пройдет незабываемый концерт классической музыки. Зарубежные музыканты из Санкт-петербургского Дома музыки обещают порадовать даже самого искушенного зрителя насыщенной культурной программой.

Источник: Actualitati.md

Событие приурочено ко Дню России и пройдет 13 июня в 18:00 в столичной филармонии.

Программа мероприятия включает выступления следующих солистов:

Андрей Дубов (фортепиано) выпускник Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных в 2006 с отличием. Позже окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных.

Федор Амосов (виолончель) родился в семье музыкантов. Окончил Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории имени П. Чайковского и Кливлендского института Музыки.

Концерты участников этого проекта проходят с 2012 года, а в Молдове они выступят уже во второй.

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