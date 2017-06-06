В Кишиневе День России отметят праздничным концертом
В Малом зале Национальной филармонии им. Сергея Лункевича пройдет незабываемый концерт классической музыки. Зарубежные музыканты из
В Малом зале Национальной филармонии им. Сергея Лункевича пройдет незабываемый концерт классической музыки. Зарубежные музыканты из
Событие приурочено ко Дню России и пройдет 13 июня в 18:00 в столичной филармонии.
Программа мероприятия включает выступления следующих солистов:
Андрей Дубов (фортепиано) выпускник Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных в 2006 с отличием. Позже окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных.
Федор Амосов (виолончель) родился в семье музыкантов. Окончил Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории имени П. Чайковского и Кливлендского института Музыки.
Концерты участников этого проекта проходят с 2012 года, а в Молдове они выступят уже во второй.