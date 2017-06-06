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09:51 (мск), источник: "Российская газета"

Уральские пенсионеры занялись предпринимательством

Разговоры о повышении пенсионного возраста в России ведутся давно, но, когда от рассуждений перешли к детальным прогнозам, неотвратимость этого шага заставила всерьез задуматься о будущем. Чем мы будем зарабатывать на жизнь, если в 50−60 лет, не дай бог, останемся без работы?

Источник: "Российская газета"

Ситуация на рынке труда уже сегодня безрадостная: даже 40-летние соискатели на нем не слишком востребованы, что и говорить о людях постарше! Как утверждает гендиректор екатеринбургского кадрового агентства Рифат Амиров, более половины работодателей заверяют, что в случае необходимости готовы нанимать возрастных сотрудников. Однако перечень доступных им вакансий куда уже, чем для молодых. Даже если директора ценят такие качества, как опыт, знания, трудолюбие, инициативность, умение работать в команде, их останавливает то, что зрелые соискатели менее восприимчивы к обучению, не знают современные технологии, а особенно перспектива руководить людьми значительно старше себя, имеющими авторитет, твердую позицию и глубокие познания в производственном процессе.

— Когда пожилой человек, потеряв работу, ищет ее и получает отказы, у него наступает разочарование в себе, — рассуждает секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов. — Но ведь в нас с вами скрыт огромный потенциал!

Ученые подтверждают: сегодняшние 50−60-летние кардинально отличаются от предшествующих поколений. Они не готовы всецело посвятить себя внукам и грядкам, они социально активны и хотят работать, видеть в своей жизни общественный смысл. Да и экономическая ситуация прохлаждаться не велит. Но где же раскрыть этот потенциал?

Бизнес-тренер Лидия Кузнецова и ее единомышленники предлагают своим сверстникам заняться предпринимательством. Недавно они провели в Екатеринбурге первый фестиваль «Серебряный стартап», на который пригласили всех, кому тема трудовой занятости во второй половине жизни показалась важной. Собралось почти 140 человек: молодые пенсионеры, перед которыми остро встала проблема трудоустройства, люди, жаждущие самореализации, а также те, кто уже имеет предпринимательский опыт и готов им делиться.

По отзывам участников, мероприятие получилось интересным и полезным: бесплатные мастер-классы и дружеское общение с добившимися успеха ровесниками позволили многим открыть для себя новые жизненные перспективы. Оказывается, бизнес — это вовсе не так сложно и страшно, как может показаться тому, кто всю жизнь трудился в большой компании, отвечая лишь за свой узкий участок работы, но не за все предприятие в целом. Для меня самой стал неожиданным такой посыл: не обязательно начинать масштабное дело и «пытаться завоевать мир» — стартовать можно с микробизнеса. Достаточно зарегистрироваться в качестве ИП и приобрести патент на ведение предпринимательской деятельности, обеспечив себе легальное право заниматься тем, что нравится, и получать при этом пусть небольшой, но вполне законный доход. Благо, современное законодательство позволяет вести по патенту около полусотни видов бизнеса.

Участники фестиваля, рассказавшие о своих достижениях в ходе конкурса питчей, продемонстрировали широту открывающихся возможностей. Заметим: работают они не только в Екатеринбурге, но и в малых уральских городах. Так, Людмила Волкова выстроила в деревне Половинка усадьбу и приглашает туда туристов; Любовь Свинцова создала арт-студию; Лариса Старцева открыла стоматологическую клинику; Надежда Королева занялась налоговым консультированием; Олег Загвоздкин организовал пошив русских косовороток.

— У каждого свой приоритет, но главное, чтобы это доставляло удовольствие, — говорит Наталья Сорокина, шесть лет назад открывшая собственный языковой центр.

Как мне показалось, главное для тех, кто решился в 50 начать новую жизнь, — обретение свободы, в том числе и внутренней. Больших денег на этих проектах не заработаешь, но финансовая независимость — от бывшего родного завода, взрослых детей или пенсионного фонда — вполне реальна.

— Единственное, что мешает людям начать свое дело после 50-ти, — это ничем не подтвержденная, но прочно вбитая в наши мозги обществом догма, что «уже поздно». Цените себя! Подумайте, что вы умеете и хотите делать, — и делайте. Всем успеха и удачи! — напутствует коллег Наталья Маслакова. Ее дело — на этапе становления.

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