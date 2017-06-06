На Урале вымышленные персонажи стали брендами
Где найти сотовый телефон
Где найти сотовый телефон
Средний Урал появился на сказочной карте России. Сразу пять легендарных героев из Свердловской области будут привлекать туристов на свою малую родину. Эксперты уверены: это событие открывает большие перспективы для развития внутреннего туризма.
Федеральный проект «Сказочная карта России» стартовал в 2010 году. Его главная задача — найти и обосновать с помощью региональных историков, филологов, краеведов места возможного рождения или существования сказочных и былинных героев. Сегодня на карте отмечены 23 субъекта России с более чем 40 персонажами. Свердловскую область представляют пока Великий полоз из Березовского, родины российского золота,
— После того как
Чтобы добавить своего персонажа на карту, все города и села восточнее Урала могут обращаться именно в Ирбит. Для этого нужно представить легенду появления героя, визуализировать его и рассказать, как он будет развиваться дальше.
— Дело даже не в героях, а в продвижении туристических ресурсов, маршрутов, — считает директор Ирбитского музея народного быта и заместитель Алексея Козловского Михаил Смердов. — Ведь один турист, приехавший на территорию, обеспечивает работой шесть человек местного населения. Мы боремся за рабочие места для малых городов, в которых очень нуждаемся. А если территория будет привлекательна, пойдут инвестиции и на конкретные проекты, и на благоустройство.
Сказочная тематика благодатна и для изготовителей сувениров, и для организаторов массовых событий. Например, гендиректор чайной компании Сергей Хорольский, памятуя, что первый самовар появился
— Мы используем всевозможные ресурсы, чтобы наша территория прозвучала как можно дальше по России, — говорит начальник ирбитского управления культуры и спорта Лилия Гундырева. — Нам есть что показать. Например, еще один наш бренд — «Ирбитская ярмарка» — привлекает до 30 тысяч человек. В этом году, чтобы еще больше заинтересовать туристов, мы разработали специальные ярмарочные паспорта с указанием всех достопримечательностей. Тот, кто сможет посетить их все, получит памятный подарок.
Как заверили «РГ», в ирбитском сказочном посольстве уже есть сотовые телефоны и адреса всех Кикимор и Богатырей страны. А также буклеты о резиденциях легендарных персонажей, достопримечательностях их областей, календарь сказочных мероприятий. Тут впору отметить еще один экономический эффект: в Ирбите с его 38 тысячами человек местного населения нецелесообразно открывать собственный
Пока популяризаторы идеи из Ирбита написали ознакомительные письма губернаторам, министрам культуры и туризма, в музеи и уже получили ответы из Челябинска, Томска, Омска, Новосибирска, ХМАО: соседям интересна сказочная тематика, и они готовы создавать новые совместные турпродукты. Например, путешествие по «сказочному кольцу» России.