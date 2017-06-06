На Урале вымышленные персонажи стали брендами

Средний Урал появился на сказочной карте России. Сразу пять легендарных героев из Свердловской области будут привлекать туристов на свою малую родину. Эксперты уверены: это событие открывает большие перспективы для развития внутреннего туризма.

Федеральный проект «Сказочная карта России» стартовал в 2010 году. Его главная задача — найти и обосновать с помощью региональных историков, филологов, краеведов места возможного рождения или существования сказочных и былинных героев. Сегодня на карте отмечены 23 субъекта России с более чем 40 персонажами. Свердловскую область представляют пока Великий полоз из Березовского, родины российского золота, Царь-Самовар из Ирбита, где «живет» самый большой в стране, 415-литровый, самовар, установленный на платформе мотоцикла «Урал». Еще троица — Урал-Мороз, Данила-мастер и Хозяйка Медной горы — обосновалась в Арамили, в тематическом парке сказов.

— После того как Матушка-Зима появилась в Архангельской области, инициаторам предложили грант, настолько узнаваемым и привлекательным стал образ. На нашей карте уже много Дедов Морозов — байкальский, татарский, якутский, удмуртский — именно потому, что опыт Великого Устюга оказался удачным, его захотели повторить разные территории, — говорит автор и руководитель проекта Алексей Козловский.

Чтобы добавить своего персонажа на карту, все города и села восточнее Урала могут обращаться именно в Ирбит. Для этого нужно представить легенду появления героя, визуализировать его и рассказать, как он будет развиваться дальше.

— Дело даже не в героях, а в продвижении туристических ресурсов, маршрутов, — считает директор Ирбитского музея народного быта и заместитель Алексея Козловского Михаил Смердов. — Ведь один турист, приехавший на территорию, обеспечивает работой шесть человек местного населения. Мы боремся за рабочие места для малых городов, в которых очень нуждаемся. А если территория будет привлекательна, пойдут инвестиции и на конкретные проекты, и на благоустройство.

Сказочная тематика благодатна и для изготовителей сувениров, и для организаторов массовых событий. Например, гендиректор чайной компании Сергей Хорольский, памятуя, что первый самовар появился все-таки не в Туле, а в Свердловской области, предложил провести чемпионат по приготовлению чая в самоваре. Есть идея положить начало зимним сказочным играм, когда персонажи из разных уголков страны вместе со своими командами соревнуются в колобоулинге или беге по неведомым дорожкам. Как минимум это весело и зрелищно.

— Мы используем всевозможные ресурсы, чтобы наша территория прозвучала как можно дальше по России, — говорит начальник ирбитского управления культуры и спорта Лилия Гундырева. — Нам есть что показать. Например, еще один наш бренд — «Ирбитская ярмарка» — привлекает до 30 тысяч человек. В этом году, чтобы еще больше заинтересовать туристов, мы разработали специальные ярмарочные паспорта с указанием всех достопримечательностей. Тот, кто сможет посетить их все, получит памятный подарок.

Как заверили «РГ», в ирбитском сказочном посольстве уже есть сотовые телефоны и адреса всех Кикимор и Богатырей страны. А также буклеты о резиденциях легендарных персонажей, достопримечательностях их областей, календарь сказочных мероприятий. Тут впору отметить еще один экономический эффект: в Ирбите с его 38 тысячами человек местного населения нецелесообразно открывать собственный туристско-информационный центр. Его функции, по логике государственно-частного партнерства, берет на себя сказочное посольство. Только вот пока у него нет средств напечатать ознакомительные материалы про собственных героев, чтобы распространить их по другим «сказочным избушкам»….

Пока популяризаторы идеи из Ирбита написали ознакомительные письма губернаторам, министрам культуры и туризма, в музеи и уже получили ответы из Челябинска, Томска, Омска, Новосибирска, ХМАО: соседям интересна сказочная тематика, и они готовы создавать новые совместные турпродукты. Например, путешествие по «сказочному кольцу» России.