В Кузбассе погиб 28-летний мотоциклист

В Полысаево в результате столкновения с автомобилем погиб 28-летний мотоциклист.

Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, смертельное ДТП произошло в 22:30 на ул. Космонавтов напротив дома № 67. По предварительной версии, легковой автомобиль Toyota Corolla Axio двигался по ул. Космонавтов со стороны ул. Волжской в сторону ул. Республиканской. Водитель автомобиля начал поворот налево вне перекрестка, при этом не уступил преимущество мотоциклу Kawasaki, двигавшемуся по встречной полосе прямо. В результате столкновения был травмирован 28-летний мотоциклист, он скончался на месте ДТП.