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09:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе погиб 28-летний мотоциклист

Авария произошла 5 июня вечером.

В Полысаево в результате столкновения с автомобилем погиб 28-летний мотоциклист.

Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, смертельное ДТП произошло в 22:30 на ул. Космонавтов напротив дома № 67. По предварительной версии, легковой автомобиль Toyota Corolla Axio двигался по ул. Космонавтов со стороны ул. Волжской в сторону ул. Республиканской. Водитель автомобиля начал поворот налево вне перекрестка, при этом не уступил преимущество мотоциклу Kawasaki, двигавшемуся по встречной полосе прямо. В результате столкновения был травмирован 28-летний мотоциклист, он скончался на месте ДТП.

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