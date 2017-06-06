Спортивные лосины назвали плацебо в борьбе с усталостью мышц

Исследование было представлено на ежегодной конференции Американского колледжа спортивной медицины (American College of Sports Medicine’s), также о нем сообщается в пресс-релизе Медицинского центра.

Компрессионная спортивная одежда изготавливается из синтетических эластичных материалов; в зависимости от требований она может быть сшита так, чтобы охлаждать или согревать спортсменов. Предыдущие исследования показали, что компрессионные лосины уменьшают травмы сухожилий и снижают время, необходимое для восстановления повреждения мышц. Также в спортивной среде считается, что компрессионное белье уменьшает вибрацию мышц, которая возникает при длительных нагрузках и, как следствие, уменьшает их усталость. Однако авторы новой работы показали, что это не так.

Исследователи предложили 17 участникам эксперимента в течение двух дней провести две получасовые тренировки. На первой тренировке они должны были носить компрессионные лосины, на второй — бегать без них. Испытуемые должны были бежать со скоростью примерно 80 процентов от максимально для них возможной. Ученые отслеживали положение тела бегуна во время тренировки, а также силу, с которой он приземлялся на дорожку и отталкивался от нее. До и после окончания каждой тренировки исследователи измеряли высоту прыжка и силу ног.

В результате оказалось, что, хотя лосины и уменьшали вибрацию мышц, на усталость мышц они не влияли. Участники демонстрировали одинаковую высоту прыжка и силу ног после обеих тренировок, как в компрессионных лосинах, так и без них. По словам ведущего автора работы профессора Ажита Чаудари (Ajit Chaudhari) из Медицинского центра Векснера, компрессионная одежда может оказывать положительный психологических эффект и если спортсмен чувствует себя лучше, когда носит лосины, этого достаточно, чтобы продолжать их носить.