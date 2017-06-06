Метеорологи рассказали о погоде в Воронежской области летом 2017 года

Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков рассказал о прогнозе погоды на лето 2017 года. Температура воздуха в летние месяцы окажется в пределах нормы — лишь в июне она будет ниже нормы на 1 градус, рассказал Александр Сушков корреспонденту РИА «Воронеж» во вторник, 6 июня.

Среднемесячная температура в июне составит +17,5 градусов. Осадки будут в пределах нормы. Самым жарким месяцев лета станет июль — средняя температура достигнет +20 градусов, что в пределах нормы, сообщил главный метеоролог области со ссылкой на Гидрометцентр России. В августе, по прогнозам, будет прохладнее — среднемесячная температура достигнет +19 градусов. На территории Воронежской области будет сухо.

Александр Сушков напомнил, что долгосрочные прогнозы «сбываются всего в 60% случаев». Он добавил, что норма температуры и осадков рассчитывается за последние 30 лет. Каждый год средняя температура в России повышается на 0,1 градуса.