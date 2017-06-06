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11:33 (мск), источник: Вести Приморье

Открыто автомобильное движение по восстановленному мосту в Красноармейском районе

Автомобильное движение по мосту через реку Большая Уссурка восстановлено в Красноармейском районе Приморья. Объект, отремонтированный после разрушительного тайфуна «Лайонрок», проинспектировал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский во время рабочей поездки в муниципалитет 6 июня.

Автомобильное движение по мосту через реку Большая Уссурка восстановлено в Красноармейском районе Приморья. Объект, отремонтированный после разрушительного тайфуна «Лайонрок», проинспектировал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский во время рабочей поездки в муниципалитет 6 июня. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, подрядчик провел работы по восстановлению каркаса моста, укладке дорожного покрытия и укреплению берегов.

Глава ведомства также добавил, что сейчас решается вопрос с оплатой работ подрядчику. До сих пор это не было сделано в связи с отсутствием собственника у сооружения. По информации краевого департамента, по решению суда мост числится в собственности муниципалитета.

Владимир Миклушевский заявил, оплатить работы подрядчика необходимо в ближайшее время.

«Если мост не стоит у вас на учете — ставьте и готовьте пакет документов для передачи в краевую собственность. Если нужно, организуйте совещание с Кадастровой палатой и прокуратурой, проконсультируйтесь по этому вопросу. В любом случае — работа выполнена и ее нужно оплатить», — обратился Губернатор к главе района.

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