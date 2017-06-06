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11:31 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье прошли учения на случай лихорадки Эбола

Принимали участие и специалисты региональной противочумной станции.

В целях обеспечения санитарной охраны территории РФ Роспотребнадзором Приморья проведены учения по локализации и ликвидации очага болезни, вызываемой вирусом Эбола, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе учений отработаны практические навыки проведения профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий в пункте пропуска через государственную границу «Аэропорт Владивосток (Кневичи)» при возможном выявлении больного на воздушном судне, направлении на госпитализацию больного и контактных лиц при участии ОАО «Международный аэропорт Владивосток», ОАО «Авиакомпания Аврора», пограничной, таможенной служб, ФГУП «Центр дезинфекции на транспорте, г. Владивосток, Приморский край», Владивостокского филиала ФГКУ Росгранстрой, КГБУЗ «Артемовская станция скорой медицинской помощи», ГИБДД. Продемонстрирована работа КГБУЗ «Городская больница г. Артема № 2» по приему, изолированию контактных лиц, мероприятия при выявлении провизорных больных, развертывание провизорного госпиталя, отбор и направление биологического материала в референс-центр для диагностики.

На всех этапах учений отрабатывались мероприятия по обеспечению безопасности работы с микроорганизмами I группы патогенности, проведение дезинфекции, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение режима передвижения, поточности условно инфицированных лиц и объектов, охрана объектов силами ОМВД России по городу Артему.

При подготовке и проведении учений активное участие принимали специалисты ФКУЗ «Приморская противочумная станция» Роспотребнадзора.

Определены направления для дальнейшего совершенствования работы по обеспечению готовности к работе в очаге особо опасного инфекционного заболевания.

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