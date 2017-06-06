В Приморье прошли учения на случай лихорадки Эбола
Принимали участие и специалисты региональной противочумной станции.
Принимали участие и специалисты региональной противочумной станции.
В целях обеспечения санитарной охраны территории РФ Роспотребнадзором Приморья проведены учения по локализации и ликвидации очага болезни, вызываемой вирусом Эбола, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В ходе учений отработаны практические навыки проведения профилактических,
На всех этапах учений отрабатывались мероприятия по обеспечению безопасности работы с микроорганизмами I группы патогенности, проведение дезинфекции, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение режима передвижения, поточности условно инфицированных лиц и объектов, охрана объектов силами ОМВД России по городу Артему.
При подготовке и проведении учений активное участие принимали специалисты ФКУЗ «Приморская противочумная станция» Роспотребнадзора.
Определены направления для дальнейшего совершенствования работы по обеспечению готовности к работе в очаге особо опасного инфекционного заболевания.