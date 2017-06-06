Ночью в Башкирии температура упала до -6°С
Сегодня ночью в Белорецком районе Башкирии температура воздуха опустилась до -6°С. Фото термометра с нетипично низкой для июня отметкой выложил в соцсеть Ришат Хайбуллин.
Сегодня ночью в Белорецком районе Башкирии температура воздуха опустилась до -6°С. Фото термометра с нетипично низкой для июня отметкой выложил в соцсеть Ришат Хайбуллин.
Вместе с термометром в социальную сеть попали фотографии автомобиля, стекла которого покрылись инеем. На лобовом стекле нацарапано слово «июнь».
К слову, синоптики предупреждали о надвигающемся похолодании, правда, в прогнозе говорилось о заморозках до -2°С. В целом по Башкирии ночью прогнозировалась температура воздуха +1…-6°С, а днем — +13…+18°С.