Ночью в Башкирии температура упала до -6°С

Вместе с термометром в социальную сеть попали фотографии автомобиля, стекла которого покрылись инеем. На лобовом стекле нацарапано слово «июнь».

К слову, синоптики предупреждали о надвигающемся похолодании, правда, в прогнозе говорилось о заморозках до -2°С. В целом по Башкирии ночью прогнозировалась температура воздуха +1…-6°С, а днем — +13…+18°С.