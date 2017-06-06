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11:32 (мск), источник: РИА Крым

Глава Россельхознадзора взял на контроль вакцинацию домашних животных от бешенства в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости (Крым). Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт взял под личный контроль проведение вакцинации домашних животных от бешенства в Симферополе, после чего только уполномоченные службы приступили к самой вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В ведомстве напомнили, что в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики управления Россельхознадзора по РК и Севастополю, жители Симферополя обратились к руководителю Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергею Данкверту с просьбой оказать содействие в проведении вакцинации домашних животных от бешенства.

«Как выяснилось в ходе диалога, Государственным комитетом ветеринарии Республики Крым, исполняющим часть переданных полномочий Россельхознадзора, длительное время не проводилась обязательная вакцинация собак и кошек. Это стало причиной сильных волнений населения Крыма, отдельные представители которого в своих выступлениях делали акцент на том, что в последние три года такая работа местными органами ветеринарии совершенно не проводится», — отметили в ведомстве.

Ситуацию под личный контроль взял глава Россельхознадзора, который пообещал провести вакцинацию на отдельных улицах Симферополя силами Россельхознадзора и волонтеров.

«Специалисты Госкомветеринарии Республики Крым, которые обязаны проводить такого рода работу, самостоятельно провели подворный обход жилого микрорайона близ Евпаторийского шоссе в Симферополе для составления списков домашних животных. Согласно имеющимся данным, субъектовая ветеринарная служба была обеспечена вакциной и расходными материалами для проведения вакцинации, осуществление которой началось 1 июня», — уточнили в пресс-службе.

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