В Ростове приступили к масштабной очистке реки Темерник

Река, которая течет через весь город, считается едва ли не самой грязной в Ростовской области. С 2015 года началась не просто ее расчистка, а реабилитация водоема — по всей стране реализуется лишь 11 таких проектов. На уборку прибрежной территории вышли почти 300 человек — студенты, экологи, неравнодушные к природе ростовчане. Одна из долгосрочных мер оздоровления реки — расчистка русла Темерника от истока до Низового водохранилища протяженностью около 9 км. В предыдущие два года было уже расчищено около 4 км, в этом году запланировано еще 3,7 км.

«Оздоровление реки Темерник — это процесс не одного года. По оценкам экспертов, на это понадобится не менее пяти лет. Мы взялись за эту работу и не собираемся останавливаться», — подчеркнул Василий Голубев.

Очередной этап — поставить заслон всем несанкционированным сбросам в Темерник. И первый шаг к этому — их инвентаризация. По поручению губернатора эти мероприятия должны будут завершить до конца года.