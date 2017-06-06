Яхтенный мост закрыт до Кубка конфедераций

О том, что доступ на мост перекрыт полицией с 10 утра, «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, у входа на Яхтенный дежурит полицейский. Он сообщает всем недовольным, что закрыто «на ремонт» до 17 июня.

Однако в комитете по развитию транспортной инфраструктуры нашему изданию заявили, что все работы на мосты завершены, и к его перекрытию чиновники не имеют никакого отношения.

Как выяснила «Фонтанка», Яхтенный закрыли по требованию ФИФА и МВД до начала Кубка конфедераций для безопасности. В рамках противодействия терроризму и прочим проявлениям переправу откроют только 17 июня. Помимо моста под пристальным вниманием полиции Петербурга оказались обе футбольные арены — «Петровский» и «Санкт-Петербург».

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