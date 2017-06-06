Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
"Были погибшие": Чубайс рассказал о незамеченном событии в РФ
Наталья Подольская прокомментировала свою беременность
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Эксперт: на Украине смеются над безвизовым режимом с ЕС
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
СМИ: 46-летняя Заворотнюк удивила фанатов "новым" лицом
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10Шестидневная война
12:56 (мск), источник: Фонтанка

Яхтенный мост закрыт до Кубка конфедераций

Пешеходная переправа, соединяющая Крестовский остров и Приморский район Петербурга, закрыта с утра 6 июня.

Источник: РИА "Новости"

Мост откроют только к началу международного футбольного турнира.

О том, что доступ на мост перекрыт полицией с 10 утра, «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, у входа на Яхтенный дежурит полицейский. Он сообщает всем недовольным, что закрыто «на ремонт» до 17 июня.

Читайте также
В подземке появились «футбольные» схемы метро Петербурга

Однако в комитете по развитию транспортной инфраструктуры нашему изданию заявили, что все работы на мосты завершены, и к его перекрытию чиновники не имеют никакого отношения.

Как выяснила «Фонтанка», Яхтенный закрыли по требованию ФИФА и МВД до начала Кубка конфедераций для безопасности. В рамках противодействия терроризму и прочим проявлениям переправу откроют только 17 июня. Помимо моста под пристальным вниманием полиции Петербурга оказались обе футбольные арены — «Петровский» и «Санкт-Петербург».

Справка:

Яхтенный мост — один из восьми объектов, который город строит ради Кубка конфедераций и ЧМ-18, и его возведение — одно из требований FIFA. Пешеходная переправа через реку Большая Невка обеспечит доступ зрителей к стадиону на Крестовском острове. Изначально Смольный рассматривал концессионную модель строительства, однако в итоге переправу в качестве подарка городу возвели 5 крупнейших отраслевых подрядчиков — ОАО «Метрострой», ЗАО «Пилон», ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ЗАО «ВАД» и ЗАО «ПО «Возрождение». Общая стоимость — порядка 1,95 млрд рублей. Это самый большой пешеходный мост Санкт-Петербурга (490 метров), его ширина — 17 метров. Официально движение по мосту открыли 27 мая. Ранее в тестовом режиме его использовали для прохода болельщиков на арену «Санкт-Петербург» во время матчей «Зенита».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Маршрутки поехали мимо закона
Россия отказалась платить 11 млн евро в Совет Европы
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Сборная России лишилась важного игрока перед Кубком конфедераций
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
ФБР арестовало информатора СМИ после публикации отчета АНБ
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Необычные приемы для керамической плитки
Эксперты нашли самую дешевую квартиру в Новой Москве
Проект планировки метро в Мытищах появится в 2017 году
Стать обманутым дольщиком можно будет лишь единожды
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь