В Башкирии МЧС предупреждает о сильных порывах ветра

Локально порывы могут достигать до 18 м/с. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, ночью и днем 7 июня временами пройдут дожди, по югу небольшие. Температура воздуха ночью составит +5,+10 градусов, днем +14,+19.

В некоторых районах региона 8 июня ожидаются небольшие дожди, днем по северу до умеренных. Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый. Столбики термометра ночью покажут +3,+8, днем +14,+19.

В период штормовых ветров МЧС рекомендует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах. Обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В жилом помещении следует убрать вещи с балконов и подоконников, плотно закрыть окна и двери. Не подходить к окнам. При скачках напряжения в квартире следует немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия жильцов при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В сельском доме нужно закрепить или занести в помещение предметы со двора и погасить огонь в печи.

На улице важно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами.

На дорогах следует быть внимательными и осторожными. Водителям рекомендуется снизить скоростной режим.