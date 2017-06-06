Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: Журналистку NBC раскритиковали в США за интервью с Путиным
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
«Ну, чего молчите?»: Путин о серьезной угрозе со стороны США
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
7 видов туфель, которые сейчас в моде
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
СМИ: 46-летняя Заворотнюк удивила фанатов "новым" лицом
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии МЧС предупреждает о сильных порывах ветра

УФА, 6 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что 7 июня местами по республике ожидаются грозы, ветер юго-западный, западный 5−10 м/с.

Локально порывы могут достигать до 18 м/с. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, ночью и днем 7 июня временами пройдут дожди, по югу небольшие. Температура воздуха ночью составит +5,+10 градусов, днем +14,+19.

В некоторых районах региона 8 июня ожидаются небольшие дожди, днем по северу до умеренных. Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый. Столбики термометра ночью покажут +3,+8, днем +14,+19.

В период штормовых ветров МЧС рекомендует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах. Обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В жилом помещении следует убрать вещи с балконов и подоконников, плотно закрыть окна и двери. Не подходить к окнам. При скачках напряжения в квартире следует немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия жильцов при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В сельском доме нужно закрепить или занести в помещение предметы со двора и погасить огонь в печи.

На улице важно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами.

На дорогах следует быть внимательными и осторожными. Водителям рекомендуется снизить скоростной режим.

Из-за высокой пожароопасности и усиления порывов ветра категорически запрещается разведение костров, сжигание сухой травы, отходов и тары, а также курение и разведение костров в лесах, сжигание отходов и тары вблизи лесных массивов. Чтобы избежать возникновения лесных пожаров, следует отказаться от выезда на природу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+19°
переменная облачность
753 мм рт. ст.
нормальное
88 %
очень высокая
5 м/с
слабый ветер
Россия отказалась платить 11 млн евро в Совет Европы
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Кремль ответил на предложение распространить реновацию на всю РФ
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
Минтруд предлагает создать условия для ухода за детьми в вузах
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
В Минске разработали «мегапылесос» для очистки улиц
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Анна Семенович прокомментировала свою беременность Певица объяснила поклонникам заметные изменения в своей фигуре.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь