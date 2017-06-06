Россияне стали чаще совершать крупные покупки

Россияне не отказывают себе в крупных покупках, несмотря на заявления о стремлении к экономии. К такому выводу пришел исследовательский холдинг «Ромир» в ходе ежегодного опроса 1,5 тыс. россиян (исследование есть у РБК).

В апреле 2017 года 21% респондентов сказали, что из крупных покупок за последние полгода приобретали бытовую технику и электронику, 11% — смартфоны и планшеты, еще 7% сообщили о покупке автомобилей. Это больше, чем показатели годом ранее, напоминают в «Ромир». Тогда о приобретении данных групп товаров сообщали 13%, 8% и 4% соответственно.



Кроме того, в 2017 году 4% россиян заявили о покупке за последние полгода квартир. В 2016 году такие траты позволили себе вдвое меньше — всего 2% респондентов.

По сравнению с прошлым замером россияне значительно сократили число покупок лишь в двух товарных категориях — одежде и обуви — с 38% до 27%. Согласно опубликованному ранее опросу ВЦИОМа и центра социального проектирования «Платформа», покупка одежды затруднительна почти для 40% россиян.



Незначительно, на 1%, за год снизился процент россиян, основательно потратившихся на развлечения (6%) и на отдых (10%), говорится в исследовании Ромира.