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14:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Дожди оккупировали Средний Урал на все лето

Тепло придет в регион только в июле.

Источник: УралИнформБюро

Осадки в Свердловской области будут идти все летние месяцы. Об этом 6 июня сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко: «К сожалению, без дождей не обойдется. Они будут идти практически все лето. Мы прогнозируем большое количество осадков».

В июне на территории области ожидается в среднем плюс 13 градусов. Только к концу месяца воздух будет прогреваться до плюс 17−23. Зато июль будет теплее климатической нормы на пару градусов — ожидается около плюс 19−21. Третий месяц лета будет в пределах климатической нормы, передает «Уралинформбюро».

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